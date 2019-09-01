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Spor

Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık Balaban'ın

31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

Oktay Özden   | 01.09.2019
Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık Balaban'ın

Antalya

31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

İlçe stadında gerçekleştirilen etkinlikte, 600'ü aşkın güreşçi mücadele etti.

Final maçında İsmail Balaban ile Şaban Yılmaz karşılaştı.

31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı, rakibi Yılmaz'ı yenen Balaban'ın oldu.

Mehmet Yeşil Yeşil ile İsmail Koç da üçüncülüğü elde etti.

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