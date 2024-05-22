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Spor

Kırkpınar'da tasarruf tedbirleri uygulanacak

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tasarruf tedbirleri uygulayacaklarını belirtti.

Gökhan Zobar  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Kırkpınar'da tasarruf tedbirleri uygulanacak

Edirne

Akın, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle buluşmasında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonu için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Düzenli ve sorunsuz bir organizasyon yapmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Akın, "Kırkpınar'la ilgili toplantılarımız ve hazırlıklarımız devam ediyor. Henüz sonuca ulaşmamış bazı kararlarımız var. Onları zaman içinde açıklayacağız." dedi.

Akın, Kırkpınar'ın Edirne için çok önemli bir organizasyon olduğunun altını çizdi.

Temelde yapılacak etkinliklerin yerine getirilerek kontrollü bir çalışma gerçekleştireceklerini anlatan Akın,"Organizasyonun sürdürülebilirliği açısından herhangi bir sıkıntı oluşturmayacak bazı tasarruf hükümleriyle, bütçeyi zorlamadan bu işi yapmaya çalışacağız. Örneğin konserimizi belki bir gece yapacağız. Pehlivanlar konusunda bazı önlemler alacağız. Bunların hepsi hem organizasyon düzenini bozmayacak ama diğer taraftan da bütçemizi zorlamayacak şekilde olacak." dedi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın, kentin sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Son günlerde bazı şoförlerin alkollü yakalandığı şehir içi taşımacılık sistemindeki sürücülere eğitim verileceğini ifade eden Akın, sivrisinekle mücadelelerinin etkin olacağını kaydetti.

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