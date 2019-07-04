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Spor

Kırkpınar'da altın kemerin devamlı sahibi olanlara 'devlet sporcusu' unvanı verilecek

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı sahibi olanlara "devlet sporcusu" unvanı verilecek.

Sinan Uslu   | 04.07.2019
Kırkpınar'da altın kemerin devamlı sahibi olanlara 'devlet sporcusu' unvanı verilecek

TBMM

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde, tüm partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeye göre, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı sahibi olanlara "devlet sporcusu" unvanı verilecek.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, düzenlemenin Türk sporuna, yağlı güreşçilere hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın büyük güreşçilerinden Koca Yusuf'un ölüm yıl dönümü olduğunu söyleyen Akçay, "Bugün bu maddenin kabul edilmiş olması aynı zamanda bu büyük sporcumuz, rahmetli Koca Yusuf'un da hatırasını anma bakımından da büyük tevafuk olmuştur." dedi.

Bu arada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, sporun yalnızca futboldan ibaret olmadığının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Bu anlamda yapılacak çalışmaların herkes için önemli olduğunu söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin çok çeşitli yerlerinde, çok çeşitli bölgelerinde, gerçekten hepimizin emek sarf ettiği ve bu milletin kaynaklarıyla inşa edilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat yakından takip ettiği çok güzel spor tesislerimiz, çok güzel imkanlarımız var. Bunları tüm gençlerimizin, tüm sporcularımızın en iyi şekilde kullanması noktasında gayret sarf etmeliyiz."

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