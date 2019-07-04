Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
TBMM
Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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