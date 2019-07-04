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Politika

Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı

Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Seval Ocak Adıyaman   | 04.07.2019
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı

TBMM

Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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