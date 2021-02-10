Kars Çayı'nda oynanan curling dünyada yankı buldu
Kış koşullarından dolayı donan Kars Çayı üzerinde çocukların oynadığı curling, Dünya Curling Federasyonunun (WCF) dikkatini çekti.
Ankara
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, Kars'ın Yolboyu Köyü'nde donan Kars Çayı üzerinde oynanan curlingin WCF tarafından haber yapıldığı belirtildi.
- Milli curlingciler köy çocuklarının "Kars Çayı'nda curling keyfi"ne ortak oldu
- Donan çayda fırçayla curling oynayan çocuklar, hayallerini gerçek pistte gerçekleştirdi
Türkiye Curling Federasyonunun bölgeye milli sporcularla gitmesine de haberde yer verildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.