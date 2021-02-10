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Spor

Kars Çayı'nda oynanan curling dünyada yankı buldu

Kış koşullarından dolayı donan Kars Çayı üzerinde çocukların oynadığı curling, Dünya Curling Federasyonunun (WCF) dikkatini çekti.

Erkan Tiryaki   | 10.02.2021
Kars Çayı'nda oynanan curling dünyada yankı buldu

Ankara

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, Kars'ın Yolboyu Köyü'nde donan Kars Çayı üzerinde oynanan curlingin WCF tarafından haber yapıldığı belirtildi.

Türkiye Curling Federasyonunun bölgeye milli sporcularla gitmesine de haberde yer verildiği kaydedildi.

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