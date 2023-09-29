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Spor

Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 39'uncusu düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu.

Melih Palas  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu Fotoğraf: Melih Palas/AA

Kocaeli

Levent Erdoğan Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona, 45'i başpehlivan olmak üzere 500 sporcu katıldı.

Müsabakalar öncesi ellerine Türk bayrağı alan ve seyircileri selamlayan güreşçiler, büyük alkış aldı.

Karamürselli başpehlivan Gökhan Arıcı, jübile yaparak herkesten helallik istedi.

Final mücadelesinde Yıldıray Akın ile karşılaşan Hüseyin Gümüşalan, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.

AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Tacettin Aslan, Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı, Karamürselli başpehlivan Kadir Birlik ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar müsabakaları izledi.

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