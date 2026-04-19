İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, şampiyon oldu

Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın henüz 13. saniyesinde Real Sociedad, Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçerken bu gol, organizasyon tarihinde atılan en erken gol oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Lookman'ın golüyle Atletico Madrid, 1-1 eşitliği sağlarken Real Sociedad, 45+1'de Oyarzabal'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

Madrid ekibi, 83. dakikada Alvarez'in golüyle eşitliği sağlayıp karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

Real Sociedad, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.