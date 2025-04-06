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Spor

İkiz kaykaycılar ABD'deki yarışmada zirveye çıktı

ABD'de düzenlenen Kaliforniya Amatör Kaykay Ligi yarışmasında milli sporcular Efe ve Ege Tok, open advanced (açık yaş grubu ileri seviye) kategorisinde farklı disiplinlerde dereceler elde etti.

Salih Ulaş Şahan  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
İkiz kaykaycılar ABD'deki yarışmada zirveye çıktı

Ankara

Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, park ve çanak (bowl) disiplinlerinde mücadele eden ikiz sporculardan Efe, park disiplininde 1'inci, çanak disiplininde 2'nci olurken; Ege, çanak disiplininde 1'inci, park disiplininde 3'üncü sırada yer aldı.

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