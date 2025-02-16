İkiz kaykaycılar, ABD'deki yarışmada podyuma çıktı
ABD'de düzenlenen yarışmada ikiz kaykaycılar Efe ve Ege Tok, 12 yaş altı çanak kategorisinde 2'nci ve 3'üncü oldu.
Ankara
Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Florida eyaletinde düzenlenen yarışmada çanak (bowl) disiplininde mücadele eden Türk sporculardan Efe 2'nci, ikiz kardeşi Ege ise 3'üncü sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.