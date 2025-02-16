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Spor

İkiz kaykaycılar, ABD'deki yarışmada podyuma çıktı

ABD'de düzenlenen yarışmada ikiz kaykaycılar Efe ve Ege Tok, 12 yaş altı çanak kategorisinde 2'nci ve 3'üncü oldu.

Salih Ulaş Şahan  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
İkiz kaykaycılar, ABD'deki yarışmada podyuma çıktı

Ankara

Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Florida eyaletinde düzenlenen yarışmada çanak (bowl) disiplininde mücadele eden Türk sporculardan Efe 2'nci, ikiz kardeşi Ege ise 3'üncü sırada yer aldı.

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