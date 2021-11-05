Dolar
9.70
Euro
11.21
Altın
1,808.93
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı.
logo
Spor

İdlib'de bedensel engelliler masa tenisi turnuvasında yarıştı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresinde yaşayan bedensel engelliler için masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Ethem Emre Özcan, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 05.11.2021
İdlib'de bedensel engelliler masa tenisi turnuvasında yarıştı Fotoğraf: İzzeddin Kasım/AA

İdlib

İdlib ve çevresinde yaşayan bedensel engellilere savaş ortamını unutturmak ve morallerini yükseltmek amacıyla düzenlenen turnuva büyük ilgi gördü.

Yerel derneklerin organize ettiği etkinliğe çok sayıda engelli amatör sporcu katıldı.

Takımlar halinde katılan 17 sporcudan dereceye girenlere kupa ve madalya takdim edildi.

Turnuvada yarışan engellilerden Yaser Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davet edildikleri turnuvaya takım arkadaşlarıyla katıldıklarını söyledi. Hamdan, etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Esed rejiminin sivil yerleşimlere düzenlediği saldırı sonucu sol bacağımı kaybettim." dedi.

Mahmut Davud da turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Suriye'deki iç savaş sonucu engelli oldum. Turnuvaya katıldık. Şu an hakemlerin kararlarını bekliyoruz." diye konuştu.

"Her şeyin üstesinden gelebileceklerini gösterdiler"

Turnuvayı organize eden Şafak Derneği temsilcilerinden Sirac Asfur da daha önce de engelliler için benzer spor müsabakaları yaptıklarını belirterek, "Katılımcılar daha önce de olduğu gibi zorluklara rağmen her şeyin üstesinden gelebileceklerini gösterdiler. Onlardan umut alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonla engellilerin topluma entegre olmalarını amaçladıklarını vurgulayan Asfur, engellere rağmen başarılı olunabileceğini dünyaya gösterdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, Kovid-19 aşı üreticisi ile sözleşmesini iptal etti
Biden'ın 100'den fazla çalışanlı işletmelere aşı zorunluluğu kararı yargıya taşındı
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın ölüm riskini yüzde 89 azalttığını duyurdu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 751 bin 559’a çıktı
İran'da aşılamanın artmasıyla salgındaki vaka ve can kayıpları azalıyor

Benzer haberler

İdlib'de bedensel engelliler masa tenisi turnuvasında yarıştı

İdlib'de bedensel engelliler masa tenisi turnuvasında yarıştı

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK cephe hatlarını mayınlarla tuzaklıyor

Esed rejiminin işkence yuvalarında tecavüze uğrayan Filistinli Sena adalet bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiyesiz bir hesap yapmak, bir politika geliştirmek mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiyesiz bir hesap yapmak, bir politika geliştirmek mümkün değil
YPG/PKK, Kamışlı'da rejim unsurlarına yönelik ablukasını kaldırıyor

YPG/PKK, Kamışlı'da rejim unsurlarına yönelik ablukasını kaldırıyor
Ürdün ve Esed rejiminin normalleşmesiyle Suriyeli mülteciler geri gönderilme endişesi yaşıyor

Ürdün ve Esed rejiminin normalleşmesiyle Suriyeli mülteciler geri gönderilme endişesi yaşıyor