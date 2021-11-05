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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçeli Berisha'dan

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın golü, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın golü seçildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.11.2021
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçeli Berisha'dan Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Ankara

UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha; Said Benrahma (West Ham United), Myrto Uzuni (Ferencvaros) ve Sofiane Feghouli'nin (Galatasaray) önünde ilk sırayı aldı.

Berisha, Fenerbahçe'nin deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.

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