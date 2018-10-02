HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı

Herkes İçin Spor Federasyonu, herkese spor alışkanlığı kazandırmak ve yürüyüş yapmayı toplumun bütün kesimine yaymak için "En az 8000 Adım" atağı başlattı.

ANKARA - Musa Samur

Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS), spor uygulaması HisApp üzerinden, adım ölçer ile günlük 8000 adım atan bin kişinin üzerinde kullanıcıyı, farklı spor malzemesi hediyeleri ile ödüllendirdi.

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor kültürünü toplumda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, durağan bir toplumdan çok; hareket eden, spor yapan, canlı bir toplumu hedeflediklerini söyledi.

HİS olarak günde "En az 8000 Adım"ı teşvik ettiklerini ve HisApp uygulaması üzerinden dereceye girenleri de spor malzemeleri ile ödüllendirdiklerini vurgulayan Bölükbaşı, "Her gün yürümenin bir bakıma sağlıklı bir gelecek için yatırım yapmak olduğunun farkındayız." dedi.

Yasin Bölükbaşı, uzmanların günde 5 bin adım atanları hareketsiz birey olarak değerlendirdiğini, buna alışverişe giderken, işini yaparken ve ev işlerinin yaparken atılan adımların da dahil olduğunu ifade etti.

Az hareketli kişilerin, günde 5 bin-6 bin, orta hareketli kişilerin 7 bin, hareketli kişilerin 8 bin ve üzeri kişiler olduğunu aktaran Bölükbaşı, "Federasyonumuz tarafından geliştirilen, her yerde spor yapma imkanı sunan HisApp ile mobil uygulama programında vatandaşlarımız için yaklaşık 700 egzersiz bulunmaktadır. HisApp'taki adımsayar (pedometre) ile günlük en az 8000 adım atan ve uygulamada bulunan egzersizleri yapanlara, sporu ve hareketli yaşamı teşvik edici sportif hediyeler gönderiyoruz. Mayıs 2017'den bugüne kadar günlük 8000 adım ve üzerinde yürüyüş yapan kullanıcılarımıza binin üzerinde hediye gönderdik. HisApp uygulamamız, bugüne kadar 72 farklı ülkede 100 binin üzerinde aktif kullanıcı tarafından kullanılıyor." diye konuştu.

Bölükbaşı, herkesi yürüyüş yapmaya ve harekete geçmeye davet etti.