Hırvatistan’da Istria 100 by UTMB yarışı yapıldı

Labin şehrinden başlayan yarış, Plomin Luka, Moscenicka Draga, Poklon, Brgudac, Trstenik, Buzet, Butoniga, Livade, Groznjan ve Buje bölgelerinden geçerek Umag şehrinde sona erdi.

21 kilometre, 42 kilometre, 69 kilometre, 110 kilometre ve 168 kilometrelik parkurlardan oluşan yarışta, katılımcılar dereceye girmek için mücadele etti.

AASK sporcuları yarışta ter döktü

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları da yarışa katıldı.

Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ile Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) Atletizm Branşı Sorumlusu Hasan Hüseyin Kul, 21 kilometre parkurunda yarıştı.

416 kişinin yarıştığı parkurda Kul, 1 saat 36 dakika 2 saniye ile yarışı genelde 17, 40-44 yaş kategorisinde 5. tamamladı.

Özhan ise 1 saat 56 dakika 1 saniye ile genelde 76, 40-44 yaş kategorisinde 12. olarak bitirdi.

21 kilometre parkurunda erkeklerde İtalyan Isacco Costa, kadınlarda da aynı ülkeden Vivien Bonzi birinci oldu.

"Çalışanlarımızı koşuya yönlendiriyoruz"

AASK Atletizm Branşı Sorumlusu Kul, AA çalışanlarını spora yönlendirerek hem ruh hem bedenen dinlenmiş olmalarını sağladıklarını söyledi.

Spor yapan bir insanın günlük ve iş hayatında daha verimli olduğunu belirten Kul, "Çalıştığın kuruma karşı aidiyet hissi oluşuyor. Çalıştığı işe karşı daha verimli oluyor, kendini daha iyi, daha rahat hissediyor. Bundan dolayı biz çalışanlarımızı koşuya yönlendiriyoruz." dedi.

Kul, çalışanların koşu ve yarışlara katılmalarını sağlayarak onlara bir hedef belirlediklerini, sporu kendi hayatının içine alarak hayatlarının bir ana unsuru haline gelmesini sağladıklarını anlattı.

AASK olarak 1000 kişinin üzerinde katılımcıyla geçen hafta Ankara’da düzenledikleri 1920 Koşusu ile ilgili çok olumlu geri bildirimler aldıklarına işaret eden Kul, koşuyu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını vurguladı.

UTMB Trail Koşusu Operasyon Direktörü Zane Schmahl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu boyunca dünyanın dört bir yanından Istria’ya yaklaşık 3 bine yakın sporcunun geldiğini kaydetti.

Schmahl, trail koşusunun inanılmaz bir şekilde büyüdüğünü ve güzel havada eğlenmeyi ve her bir sporcuyu bitiş çizgisinde karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Yarışmaya Edirne’den katılan Özcan Bos ise yarışın zorlu geçtiğinin altını çizerek, "Biz 1400 kilometreden spor aşkına, spor uğruna, buranın doğası için, koşu için, yarış için attık kendimizi, geldik buralara kadar. İyi ki de gelmişiz, gayet güzel bir organizasyondu bana göre." diye konuştu.

Türk sporcuların bu tarz organizasyonlara katılması nedeniyle memnuniyetini dile getiren Bos, yarış sırasında Türkiye’den sporcuları ve AASK sporcularını gördükçe motivasyonunun daha çok arttığını kaydetti.