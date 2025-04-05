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Spor

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı

Mersin'de 408 sporcunun katılımıyla düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, resmi antrenmanlarla başladı

Hüseyin Hilmi Çömez  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

Türkiye Atıcılık Federasyonunca Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen şampiyonaya, 27 ilden 408 sporcu katıldı.

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'in de yer aldığı şampiyonada sporcular, silah ve teçhizat kontrolünün ardından resmi antrenmanlarını yaptı.

Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada müsabakalar, yarın 10 metre havalı tabanca disipliniyle başlayacak. Daha sonra 10 metre havalı tüfek disiplininde sporcular yarışacak.

Şampiyona, 11 Nisan'da sona erecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Esra Kılıç Alemdaroğlu, basın mensuplarına, atıcılık sporuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Alemdaroğlu, sporculara başarı diledi.

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