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Spor

Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda sezon açıldı.

Ömer Ürer  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaştığını belirterek, rafting sezonunu açtıklarını söyledi.

Yeni sezonun rafting tutkunlarına hayırlı olması temennisinde bulunan Tepe, "Kazasız bir sezon geçirip bölgeye gelenlerin bol maceralı bir yıl geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Sezon açılışı bayram tatiline denk geldiği için talep de yoğun." diye konuştu.

Tepe, kar suları eridikçe çayın debisinin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kar sularının erimesiyle çayda debi oldukça güzel hale geldi. Debinin yükselmesi, heyecanı ve adrenalini daha da yüksek bir seviyeye çardı. Sezonu bu şekilde heyecan ve maceralı şekilde açmamız beklentiyi yükseltti. Türkiye ve dünyada ismimizi duyurduk, bundan sonra da aynı seviyede hizmetle bu kalitemizi sürdüreceğiz."

Tepe'nin rehberliğini yaptığı grup, özel kıyafetler giyerek Melen Çayı'nda sezonun ilk rafting turunu gerçekleştirdi.

Melen Çayı, 16 kilometrelik orta zorluk seviyesindeki parkuruyla doğaseverler tarafından tercih ediliyor.

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