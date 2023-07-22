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Spor

Hakkari'de Uludurok zirve tırmanışı tamamlandı

Türkiye Dağcılık Federasyonuna (TDF) bağlı 35 dağcının katıldığı 4 bin 135 rakımlı Uludurok tırmanışı tamamlandı.

Sayim Harmancı  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Hakkari'de Uludurok zirve tırmanışı tamamlandı

Hakkari

TDF Başkanı Ersan Başar ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu dağcılar, iki gün önce Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağları eteklerindeki Serpil Yaylası'nda tırmanışa başladı. Parkurdaki kamp alanında çadır kurarak geceyi geçiren dağcılar, sabahın erken saatlerinde başladıkları zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Başar, zirvede yaptığı konuşmada, federasyon tarafından uzun bir aradan sonra bölgeye faaliyet düzenlendiğini söyledi.

Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar tırmanışı tamamlayarak, ilçeye döndü.

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