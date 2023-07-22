GKN Kargo, Galatasaray'a sponsor oldu

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Sponsorluklarına bir yenisini daha ekleyen kulübümüz, kurumsal kargo çözümlerinde öncü olan GKN Kargo ile anlaştı. Futbol takımımızın yurt içi maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan bu anlaşma ile GKN Kargo, 2023-2024 sezonunda kulübümüzün sponsoru oldu." ifadelerine yer verildi.
Sponsorluk anlaşmasına ilişkin detayların ilerleyen günlerde düzenlenecek tanıtımda duyurulacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.