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Spor

Hakemlik vize sınav takvimi yenilendi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda değişikliğe giderek 2020-2021 vize dönemi ve sınav takvimini erteledi.

Emrah Oktay   | 21.04.2020
Hakemlik vize sınav takvimi yenilendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatı'na geçici madde eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirildi.

Bu değişiklikle 2020-2021 vize dönemi ve sınav takvimi ertelendi.

TFF Yönetim Kurulu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak yeni sınav takvimi daha sonra MHK tarafından açıklanacak.

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