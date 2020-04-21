Hakemlik vize sınav takvimi yenilendi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda değişikliğe giderek 2020-2021 vize dönemi ve sınav takvimini erteledi.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatı'na geçici madde eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirildi.
Bu değişiklikle 2020-2021 vize dönemi ve sınav takvimi ertelendi.
TFF Yönetim Kurulu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak yeni sınav takvimi daha sonra MHK tarafından açıklanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.