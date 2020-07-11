Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında yaşanan, Sırp askerlerince en az 8 bin 372 Boşnak sivilin ölümüyle sonuçlanan soykırımın 25.yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenleniyor.
logo
Spor

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da düzenlenecek

Yeni normalleşme süreciyle birlikte düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na, Sakarya ev sahipliği yapacak.

Halil İbrahim Avşar   | 11.07.2020
Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da düzenlenecek

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun 8-9 Ağustos tarihlerinde Sapanca-Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs önlemleri alınarak düzenlenecek yarışların, gerekli görülmesi durumunda 7 Ağustos'ta başlayabileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı
Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ölü ve vaka sayısı 8 kat arttı
Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 630 bini geçti

Benzer haberler

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da düzenlenecek

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da düzenlenecek

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi

Darbecilerin kurşunlarıyla gazi olan aile yaşadıklarını unutamıyor

Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki arama tarama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki arama tarama çalışmaları sürüyor
PAMİT patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor

PAMİT patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor
Sakarya'daki havai fişek fabrikasının çalışma izni iptal edilecek

Sakarya'daki havai fişek fabrikasının çalışma izni iptal edilecek