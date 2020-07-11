Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da düzenlenecek
Yeni normalleşme süreciyle birlikte düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na, Sakarya ev sahipliği yapacak.
Ankara
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun 8-9 Ağustos tarihlerinde Sapanca-Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Yeni tip koronavirüs önlemleri alınarak düzenlenecek yarışların, gerekli görülmesi durumunda 7 Ağustos'ta başlayabileceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.