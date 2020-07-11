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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında yaşanan, Sırp askerlerince en az 8 bin 372 Boşnak sivilin ölümüyle sonuçlanan soykırımın 25.yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenleniyor.
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Spor

Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihleri belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

Fatih Çakmak   | 11.07.2020
Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihleri belli oldu

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF), internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, THF Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:

- Erkekler Süper Lig: 26 Eylül

- Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül

- Erkekler 1. Lig: 4 Ekim

- Kadınlar 1. Lig: 3 Ekim

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği belirtildi.

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