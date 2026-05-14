Genç judocu bir ayda 3 Avrupa kupasında birinci oldu Trabzonlu 16 yaşındaki milli judocu Yağmur Yılmaztürk, bir ay içinde katıldığı üç Avrupa kupasından birincilikle dönmeyi başardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının okullardaki yetenek taramalarında 7 yıl önce keşfedilen Yılmaztürk, judoda farklı yaş kategorilerinde mücadele etti.

Türkiye'de kazandığı ulusal başarıların ardından milli takıma seçilen Yılmaztürk, Avrupa'da da Türk bayrağını başarıyla dalgalandırıyor.

Yılmaztürk, 28-29 Mart'ta Çekya'da, 4-5 Nisan'da Azerbaycan'da, 25-26 Nisan'da ise Almanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupaları'nda minderde rakiplerini yenerek üç şampiyonluk kazandı.

​​​​​​​Yağmur Yılmaztürk, 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını, Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takım teknik direktörleri Mustafa Kalaycı ve Yasin Doğan, antrenörler İlknur Aşcı ile Gül Kader Şentürk yönetiminde Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdürüyor.

Gül Kader Şentürk'ü örnek alıyor

Milli sporcu Yağmur Yılmaztürk, ailesinin desteği sayesinde judoda başarı elde ettiğini söyledi.

Yılmaztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya almak istediğini belirterek, "Bu sene üç Avrupa kupasına gittik, üçünde de şampiyon oldum. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var, nasipse orada da İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum." dedi.

Avrupa'daki başarıların, dünya sıralamasında yükselmek için önemli olduğunu ifade eden Yılmaztürk, "Aynı zamanda dünyadan da ülkeler katılıyor ve rakiplerimizi görmüş oluyoruz. Bu kupalarda üç şampiyonluğum var, Çekya, Azerbaycan ve Almanya. Bu üçü toplam bir ay içinde oldu, bir ayda 3 şampiyonluk yaşadım." diye konuştu.

Olimpiyatlarda mücadele eden, Ümit Milli Takım Antrenörü Gül Kader Şentürk'ü örnek aldığını anlatan Yılmaztürk, "Antrenörümün de yetiştirdiği Gül Kader Şentürk ablam aynı zamanda milli takım antrenörüm. Onu örnek alıyorum, onun gibi olimpiyatlara gitmeyi çok isterim, umarım nasip olur." ifadesini kullandı.

İlk hedef Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Gül Kader Şentürk ise Yılmaztürk'ün çok özel bir sporcu olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"16 yaşında olmasına rağmen kendi kategorisinde Avrupa kupalarında peş peşe üç şampiyonluk yaşadı. Bir ay içinde üç madalya aldı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, oraya da inşallah birlikte gideceğiz. Orada da şampiyonluğu hedefliyoruz."

Şentürk, sporcusunun bu çalışma ve azimle olimpiyat başarısı yakalamasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Yağmur'un, kendisinin de kullandığı "tomoe nage" tekniğini başarıyla uyguladığının altını çizen Şentürk, "Çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Benim özel tekniğim tomoe nage, o da onunla birçok maçı alıyor. Bu teknik artık onun da özel tekniği oldu. Onunla maç kazandığı zaman çok hoşuma gidiyor. Bazen antrenmanda ufak tefek teknik üzerinde düzeltmeler yapıyoruz. Düzeltmelerle birlikte çok daha iyiye gidiyor. Maçlarda da bu teknikle puan attığı zaman çok hoşumuza gidiyor, çok gururlanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.