Judoda hedef 2026 yılını madalyalarla kapatmak

Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Judo Milli Takım kampında kadın ve erkeklerden oluşan 30 sporcu yer alıyor.

Kapan, AA muhabirine, hazırlıkların oldukça iyi gittiğini söyledi.

Önlerinde yoğun bir fikstür olduğunu ifade eden Kapan, "Bu yıl önümüzde Akdeniz Oyunları ve dünya şampiyonası var, onlar için iyi bir hazırlık dönemi geçirmeye çalışıyoruz. Haziran ayının 20'sinden sonra da 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na puan mücadelesi yani kalifikasyon maçları başlayacağı için onun da hazırlığını start vermiş bulunmaktayız." dedi.

Bu sene oldukça iyi başladıklarını anlatan Kapan, "Avrupa Kupası'nda grand slam ve grand prix müsabakalarında altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya aldık. En son Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da iki tane bronz madalya aldık. Bu da takımın bu seneye iyi bir şekilde hazırlandığını ve bunun da aynı şekilde devam edeceğinin bir göstergesidir." diye konuştu.

"Burada yüksek irtifa kampı yapıyoruz"

Yoğun bir maç dönemine girdiklerini vurgulayan Kapan, şöyle devam etti:

"Judoda bir sene içinde yaklaşık 14 tane Grand Prix, Grand Slam, Masters Avrupa ve Dünya Şampiyonası var. Bizim puan alabileceğimiz müsabakalar. Olimpiyatlara kalan son iki seneyi çok iyi değerlendirmek zorundayız. Onun için de burada yüksek irtifa kampı yapıyoruz. Daha çok müsabakaya yönelik değil, çocukların güç depolamasını ve teknik seviyelerini arttırıcı, teknik kapasitelerini ve kuvvetlerini arttırıcı antrenman yaptırmaktayız."

Kastamonu'daki kampın ardından İspanya'da ortak çalışma kampı yapacaklarını kaydeden Kapan, "Olympic Training Camp dediğimiz bir ortak çalışma kampı var, sporcularımızı oraya götüreceğiz. Daha sonra Kocaeli'nde dünyaca ünlü sporcu Teddy Rener'in de geleceği, üç ülkenin de bize katılacağı bir kamp yapıp ondan sonra da olimpiyat kalifikasyon maçları için hazır olduğumuzu hissedip müsabakalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara çok sayıda sporcu ile gitmek istediklerinin altını çizen Kapan, "Tabii bizde biraz puan sistemi değişik. Yani böyle bir müsabakada madalya aldığınız zaman gidemiyorsunuz. Bunu iki seneye yaymışlar. İki sene içindeki turnuvalarda en iyi altı derecemizin olması lazım, onun için de iyi, iddialı ve güçlü bir ekibiz. Hem kadınlarda hem erkeklerde geçen olimpiyat oyunlarına, Paris'e sekiz sporcuyla katılmıştık. Burada da amacımız yine o sayıyı yakalayıp madalya veya madalyalarla dönebilmek." diye konuştu.