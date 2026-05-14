14 yaşındaki milli cimnastikçi madalyalarıyla göz dolduruyor

Fatma Rana Gökçe, 6 yaşında hareketli bir çocuk olması nedeniyle ailesinin yönlendirmesiyle cimnastikle tanıştı.

Antrenörünün kendisini keşfetmesiyle profesyonel sporculuğa yönelen Fatma Rana, birçok müsabakaya katıldı.

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen birçok Türkiye şampiyonluğu elde eden genç sporcu, geçen yıl Trampolin Cimnastik 13-14 Yaş Yıldız Bayan Milli Takımı'na seçilmesinin ardından uluslararası müsabakalara katılmaya başladı.

Fatma Rana Gökçe'nin Türkiye'deki şampiyonalarda 5 altın, 7 gümüş, 4 bronz, uluslararası organizasyonlarda ise 2 altın madalyası bulunuyor.

Fotoğraf : Muhammed Kaygın/AA

"İlk yarışmama 9 yaşında katıldım"

Milli cimnastikçi Fatma Rana Gökçe, AA muhabirine, ilk yıllarında artistik cimnastikle ilgilendiğini, daha sonra trampoline geçtiğini söyledi.

Küçük yaşlarından itibaren sporu çok sevdiğini dile getiren Fatma Rana, "İlk yarışmama 9 yaşında katıldım. Takımımızla beraber ilk madalyamı orada aldım. Ondan sonra sürekli dereceler kazanmaya başladım, Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği, üçüncülüğü..." ifadesini kullandı.

Geçen yılın başlarında milli takıma seçildiğini ve İtalya'ya gittiklerini anlatan Fatma Rana, "Orada finale kaldım ve 6'ncı oldum. O benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Sonra Bulgaristan'a gittik. Orada da takım arkadaşımla senkronda altın madalya kazandık. Bu senenin başında Hollanda'da katıldığımız yarışmada da arkadaşımla senkronda birinci olduk. Daha sonra katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda da ilk 5'e girdik." diye konuştu.

Sporun yanında derslerine de önem verdiğini vurgulayan Fatma Rana, "Sporun, tüm zararlı alışkanlıklardan, özellikle de telefon, tablet gibi teknoloji bağımlılığından uzaklaştırdığını düşünüyorum. Sosyal çevre de kurdum, ardından başarıları getirdi. Ailem de zaten teknoloji ile vakit geçirmekten çok sosyalleşmemi istiyor." dedi.

Fotoğraf : Muhammed Kaygın/AA

Spor çocuklara öz güven kazandırıyor

Trampolin Cimnastik Milli Takım Antrenörü Berat Demir ise yaklaşık 23 yıldır antrenörlük yaptığını belirtti.

Sporcularını küçük yaşlardan itibaren yetiştirdiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Biz çalışmalarımızı genellikle 12-13 sporcu ile yapıyoruz. Zaten küçük yaşlarda başlıyorlar ve birbirlerine alışıyorlar, kendi aralarında etkileşim oluyor. İlkokul, ortaokul, lise çağlarına geldiklerinde öz güvenleri yerinde olduğu için okulda genelde liderlik pozisyonunda oluyorlar. Okulların genelde bütün programlarında sporcularımız yer alıyor. Sosyal hayatta gayet başarılı oluyorlar. Çünkü öz güvenleri var."