Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
90,589.73
Altın
1,305.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Gazişehir Gaziantep'e coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep takımı, kente gelişinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de aralarında bulunduğu protokol mensupları tarafından karşılandı.

Kerem Kocalar   | 01.06.2019
Gazişehir Gaziantep'e coşkulu karşılama

Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep kafilesi için şehirde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. 

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'la İstanbul'da karşılaşan Gazişehir Gaziantep takımı, özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na geldi. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve diğer protokol mensupları tarafından çiçeklerle karşılanan kırmızı-siyahlı kafile, havalimanı içerisinde kendileri için getirilen güvencinleri havaya bıraktı.

Daha sonra üstü açık otobüse binen futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, şehrin çeşitli yerlerinde tur atıp taraftarı selamladı.

Kafileyi taşıyan otobüs, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştığında da taraftarlar meşale yakıp takıma sevgi gösterisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Gazişehir Gaziantep penaltıları sevdi

Gazişehir Gaziantep penaltıları sevdi

Gazişehir Gaziantep, Konukoğlu ile gülüyor

Final maçlarının adamı: Mehmet Altıparmak

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara kutlama
Süper Lig'e yükselen son takım Gazişehir Gaziantep

Süper Lig'e yükselen son takım Gazişehir Gaziantep