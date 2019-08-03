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Spor, Futbol

Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

Gaziantep ekibi, Rus milli takımının yanı sıra son olarak Olympiakos takımının kalesini koruyan Yuri Lodygin ile 2 yıllığına anlaştı.

Kerem Kocalar   | 03.08.2019
Gazişehir Gaziantep'e Rus kaleci

Gaziantep

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, Rus kaleci Yuri Lodygin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos takımında forma giyen29 yaşındaki Rus Milli kaleci Yuri Lodygin ile iki yıllık anlaşma sağlandı.

Futbola Yunanistan Ligi takımlarından Xanthi'nin alt yapısında başlayan ve 2013 yılına kadar burada forma giyen oyuncu, daha sonra Rusya futbolunun önde gelen takımlarından Zenit'e transfer oldu.

187 santimetre boyundaki deneyimli file bekçisi, kariyerinde 193 resmi müsabakaya çıktı. Rusya Milli Takımı'nın kalesini 11 kez koruyan Yuri, 44 sefer de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi.

Gazişehir Gaziantep'ten orta saha ve kanata takviye

Gazişehir Gaziantep, Souleymane Diarra ve Bartlomiej Pawloski'yi transfer etti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Polonyalı futbolcu Bartlomiej Pawloski ve Malili oyuncu Souleymane Diarra ile temasa geçilerek iki oyuncuyla da 3'er yıllığına anlaşıldı. 

27 yaşındaki Pawlowski, futbola Opalenica kulübünde başladı. 10 sezondur profesyonel futbolcu olan Pawlowski, sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Kariyerinde 192 resmi karşılaşmaya çıkan ve bu sürede 29 gol atıp 20 kez de asist yapma başarısı gösteren tecrübeli oyuncu, Polonya Milli Takımı'nda da 23 kez forma giydi. Pawlowski, geçen sezon 34 karşılaşmada 8 gol atıp 9 kez de asist yaptı.

24 yaşındaki Malili Diarra da futbola ise ülkesinde Bamako alt yapısında başladı. Daha sonra Wydad ve Ujpest takımlarında yer alan orta saha oyuncusu, son olarak Fransa Ligi takımlarından Lens'de oynadı. Orta alanın her yerinde forma giyebilen ve 119 resmi müsabakaya çıkan Diarra, bu sürede 12 gol sevinci yaşayıp, 11 kez asist kaydetti, 5 kez de Mali Milli Takımı forması giydi.

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