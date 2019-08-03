Voleybolda kadın milliler Almanya'yı yendi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
Ankara
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
Grup müsabakalarına ev sahibi yapan Çin ise Çekya'yı 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) yendi.
Milliler, elemelerdeki ikinci maçında TSİ 10.00’da Çekya ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.