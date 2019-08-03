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Spor

Voleybolda kadın milliler Almanya'yı yendi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

Musa Samur   | 03.08.2019
Voleybolda kadın milliler Almanya'yı yendi

Ankara

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

Grup müsabakalarına ev sahibi yapan Çin ise Çekya'yı 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) yendi.

Milliler, elemelerdeki ikinci maçında TSİ 10.00’da Çekya ile karşılaşacak.

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