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Spor

Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da futbolcu Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Serdal Kalaycı   | 02.08.2022
Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir." denildi.

Aytaç Kara, geride kalan 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olmuş ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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