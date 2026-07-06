Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi

[1/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[2/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[3/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[4/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[5/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[6/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[7/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[8/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[9/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[10/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[11/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[12/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[13/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[14/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[15/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.

[16/16] Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden Caravellada ve Cariba'da yaşanan felaket görüntülendi.