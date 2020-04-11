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Spor

Formula 1'de Haas pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1 takımlarından Haas, Kovid-19 salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürecek.

Berad Büyük   | 11.04.2020
Formula 1'de Haas pilotlarının maaşlarını düşürecek

İstanbul

Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürecek.

Formula 1'in internet sitesindeki habere göre Haas, Birleşik Krallık'ta çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlarının maaşında ise kesintiye gidecek.

Daha önce McLaren, Williams ve Racing Point takımları, sürücülerinin maaşlarını düşereceğini açıklamıştı.

Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda, Azerbaycan ve Kanada'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.

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