Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da futbolcular ile teknik heyet, maaşlarının bir bölümünün ertelenmesini kabul etti.

Berad Büyük   | 11.04.2020
West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti

Istanbul

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarının bir bölümünün ligler tekrar başlayana kadar ertelenmesi konusunda anlaşma sağlandığı, ayrıca teknik direktör David Moyes'in maaşında yüzde 30 indirime gidileceği duyuruldu.

Kulüp çalışanlarının ise maaşlarının ödenmeye devam edileceği aktarıldı.

Premier Lig'de West Ham United'dan önce Southampton'da futbolcuların maaşları kısmi olarak ertelenmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 832'ye yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2 bin 965'e ulaştı
ABD, Kovid-19'dan ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti
Afrika ülkeleri Kovid-19'la mücadele tedbirlerini artırıyor
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 619 arttı

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2 bin 965'e ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2 bin 965'e ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü: Belarus'a tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptalini tavsiye ediyoruz

Afrika ülkeleri Kovid-19'la mücadele tedbirlerini artırıyor

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 619 arttı

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 619 arttı
Kovid-19 nedeniyle New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

Kovid-19 nedeniyle New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak
West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti

West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti