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Spor

FIFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev

FIFA, UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'ı 8 Eylül Çarşamba günü Kosova ile İspanya milli futbol takımları arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında görevlendirdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 06.09.2021
FIFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev

İstanbul

FIFA, UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'ı 8 Eylül Çarşamba günü Kosova ile İspanya milli futbol takımları arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ilgaz'ın görev yapacağı Kosova-İspanya karşılaşması, başkent Priştine'deki Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

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