Dolar
8.28
Euro
9.83
Altın
1,823.18
ETH/USDT
3,904.20
BTC/USDT
51,284.00
BIST 100
1,474.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

F1'de Fin pilot Bottas gelecek sezon Alfa Romeo için yarışacak

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, gelecek sezondan itibaren kariyerini Alfa Romeo'da sürdürecek.

Yunus Kaymaz   | 06.09.2021
F1'de Fin pilot Bottas gelecek sezon Alfa Romeo için yarışacak

İstanbul

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Mercedes için yarışan 32 yaşındaki Bottas'ın İsviçre merkezli Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Bottas'ın yerine Russel'ın geçmesi bekleniyor

Mercedes'in takımlar klasmanında üst üste kazandığı şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Bottas, dört yılda 9 yarış kazanırken, 53 kez de podyuma çıktı.

Mercedes'te Bottas'ın yerine Büyük Britanyalı pilot George Russell'ın geçmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış devam ediyor
İran'da son 24 saatte 583 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
Prof. Dr. Taşbakan: Yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamı aşısız hastalar
Adıyaman'da veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu

Benzer haberler

F1'de Fin pilot Bottas gelecek sezon Alfa Romeo için yarışacak

F1'de Fin pilot Bottas gelecek sezon Alfa Romeo için yarışacak

F1 pilotu Raikkonen koronavirüse yakalandı

Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Formula 1'in en çok yarış gören pilotu emekli oluyor

Formula 1'in en çok yarış gören pilotu emekli oluyor
F1 Türkiye Grand Prix'si bir hafta ertelendi

F1 Türkiye Grand Prix'si bir hafta ertelendi
Perez 2022'de Red Bull-Honda F1 Takımı'nda kalıyor

Perez 2022'de Red Bull-Honda F1 Takımı'nda kalıyor