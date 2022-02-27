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Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa deplasmanında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Süha Gür   | 27.02.2022
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa deplasmanında

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

İrfan Can Kahveci sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Lig'de 38. randevu

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 38. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

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