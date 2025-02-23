Corendon Alanyaspor sahasında kazandı

Antalya
İlk yarı
11. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş topu önledi. Dönen topa gelişine vuran Sporar'ın şutunda da kaleci Vedat gole izin vermedi.
17. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topu kontrol eden Alioui, pasını Tayfun Aydoğan'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Yusuf Barası önündeki meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
37. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Yusuf Barası, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 0-2.
Maçın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
57. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde Hwang'ın kafa vuruşunda, top Adana Demirsporlu oyuncuya çarparak kornere çıktı.
63. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine çevirdiği topa Sporar kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Arda Okan Kurtulan'a çarpıp ağlarla buluştu: 1-2.
68. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Adana Demirsporlu Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisinde topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, pozisyonu saha kenarında izledi. Ergün, Arda Okan Kurtulan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, takımına beraberliği getirdi: 2-2.
90. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içerisinde Cordova'nın indirdiği topa vuran Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Corendon Alanyaspor cephesi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, 2-0'dan maçı çevirip üç puan almanın kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.
Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin alt tarafında herkesin birbirine yakın olduğunu belirtti.
Küme düşme potasında dahi olsa her takımın her takımı yenebildiğini ve puan alabildiğini anlatan Uğurlu, "Adana Demirspor, kendisini ispatlamaya çalışan, genç oyunculardan oluşan, dinamik bir takım. Maçın zor olacağını biliyorduk ama kolaylaştırmak da bizim elimizdeydi. Maça hızlı başlamak ve erken koparmak istemiştik. Ancak bunu yapamadık. Oyuna iyi başlayamadık. Tempoyu istediğimiz kadar yükseltemedik. İlk yarıyı da 2-0 geride bitirdik." diye konuştu.
İkinci yarıdaki değişikliklerle üç santrfor gibi oynamaya çalıştıklarını aktaran Uğurlu, riskleri almak zorunda olduklarını dile getirdi.
Bu durumda da savunmada riskler aldıklarını belirten Uğurlu, "Bire birde eksik kaldığımız anlar oldu ama çevirmek için bunu yapmak zorundaydık. Kenarları ikinci yarıda iyi kullandık. Tempoyu daha yukarılara çıkarabilecek oyuncuların oyuna girmesiyle bunu başardık. Maçı 2-0'dan 3-2'ye çevirdik." ifadelerini kullandı.
Uğurlu, Adana Demirspor'un ligin son sırasında olmasına rağmen başarılı ve mücadeleci bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Adana Demirspor, Antalyaspor'dan puan aldı. Kasımpaşa maçını da Beşiktaş maçını da biliyoruz. Birçok takımdan puan almayı başaran bir takım. Her maç zor ve bu maç da çok zor geçti. Bu kadar zorlanacağımızı tahmin etmemiştim."
Oyundan ders çıkarmaları gerektiğini belirten Uğurlu, temposuz oynadıklarında ve istedikleri ritmi yakalayamadıklarında sıradanlaştıklarını vurguladı.
Uğurlu, oyun formatında çok fazla tempo ve çok fazla koşmaya ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek, "Bunu yakalayamadığımızda istediğimiz oyunu ortaya çıkartamıyoruz. İkinci yarıdaki istek ve tempo ile pozisyonlara girdik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar da oldu. Ancak 2-0'dan maçı çevirip üç puan almak bizim adımıza sevindirici. Adana Demirspor'u da verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.