Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda turun ilk maçında dün akşam oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.