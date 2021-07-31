Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübünün temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.
İstanbul
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yöneticiler ve üyeler katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir çevrim içi gerçekleştirilen toplantı, bu kez yüz yüze yapıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, sarı-lacivertli kulübün 78 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Mevcut yönetimin, geçmişte yapılan haksızlıkların maddi ve manevi hesabını soracağını dile getiren Küçük, "Başkan ve yöneticilerin ağzından çeşitli zamanlarda bunu duyduk. 19 Temmuz'u Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutladık. Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde dernek ve şubeleriyle, gönül vermiş taraftarlarıyla büyük bir kulüptür. Tokyo'ya 22 sporcumuzu gönderdik. Sporcularımızın çoğu başarılı sonuçlar aldı ve almaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.
"Kulübümüzün itibarını iki paralık etmeye çalışanları asla unutmayacağız"
Yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yaklaşık 1,5 yılın ardından fiziken aynı çatı altında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Kızılhan, "25-26 haziran tarihlerinde olağan seçimli genel kurulumuzu gerçekleştirdik. İlk gün geride kalan 3 yılın muhasebesini yapıp sizlerin eleştirilerini dinledik. 2. gün ise bir dönem daha asırlık çınarımızın yönetimine layık görüldük. Camiamız duruş göstererek, dosta düşmana birlik beraberlik mesajı verdi." ifadelerini kullandı.
Kumpas davasına değinen Kızılhan, şöyle devam etti:
"4 Haziran 2021 günü mahkeme hükmünü açıkladı. Sanıklar cezaya çarptırıldı. İlk günden beri inançla aynı noktada duran camiamızın davasındaki haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçe camiasının fertleri olarak alnımız ak bir şekilde kulübümüzün arkasında durduk. Kulübümüzün itibarını iki paralık etmeye çalışanları asla unutmayacağız. Artık hesap vaktidir. Bu işe bulaşan herkes yaptığının hesabını vermelidir. Bunun hesabını sormak bizim boynumuz borcudur. Fenerbahçe'miz bağımsız Türk mahkemelerince ve toplum vicdanınca aklanmıştır. Eski başkan, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla ilgili beraat kararını beklemekteyiz. Her bir Fenerbahçeliye sonsuz minnetimizi sunuyoruz. Diğer teşekkürümüz ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olacak. Haklı davamıza verdiği destek bizim için büyük önem teşkil ediyor. Fenerbahçe adına Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz."
"Futbol takımımıza takviyelerimiz olacak"
Burak Kızılhan, hem takımdan ayrılacak hem de yeni gelecek isimlerin olacağını ifade etti.
Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Emre Belözoğlu'nun büyük sorumluluk aldığını vurgulayan Kızılhan, "Kendisine büyük emeği ve son ana kadar verdiği şampiyonluk mücadelesi sebebiyle müteşekkiriz. Kendisiyle görüşme sonrası yola devam etmeme kararı alındı. Her daim bu camianın parçasıdır ve gelecekte yollarımızın kesişmemesi için hiç bir sebep yoktur. 2021-2022 sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda Portekizli teknik adam Pereira ile çalışmalarımıza başladık. Kadro yapılanmamız hocamızın raporları doğrultusunda devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olduklarını hatırlatan Kızılhan, " Bu bizim için sonsuz bir gurur, paha biçilemez bir değerdir. Tüm sporcularımız tebrik ediyoruz. Fenerbahçe sizinle gurur duyuyor. Tarihimizde ilk kez çeyrek finale kalma başarısı gösteren kadın voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlamada en iyi 12 erkek arasına adını yazdırdı ve finallere katılma hakkı kazandı." diyerek sözlerini tamamladı.
Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda online olarak açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu üyesi Mehmet Vodina, Burak Kızılhan'ın yönetim kurulu faaliyet raporunu okumasının ardından kürsüye çıkarak, "30 haziran 2021 tarihli denetim raporumuz henüz hazırlanamadı. Denetimler sürüyor. Raporumuz ekim ayında yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısında sizlere sunulacak." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, 25 yılını doldurarak yüksek divan üyesi olmaya hak kazandı.
Öte yandan başkan Ali Koç, 70, 60, 50 ve 40 yaşını dolduran üyelere plaketlerini takdim etti.
Ayrıca salonda Vakt-i Fener tablosu da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.