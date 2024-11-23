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Spor

Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda finalde mücadele etti

Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda elemeleri geçti ve final mücadelesi verdi.

Hilmi Sever  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda finalde mücadele etti

İstanbul

Fatih Arda İpcioğlu, Norveç'in Lillehammer şehrinde yapılan Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda eleme atlayışını 127,5 metre ile geçti ve final için yarışma şansını elde etti. İpcioğlu bu turda 120,5 metrelik atlayışıyla 30 sporcunun arasına girerek adını finale yazdırdı.

Milli sporcu, finalde 124,5 metre atlayarak Dünya Kupası puanı aldı ve 2026 Kış olimpiyatlarına katılmak için önemli bir yol kat etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, başarısından dolayı Fatih Arda İpcioğlu ve antrenörlerini tebrik etti.


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