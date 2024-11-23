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Spor, Futbol

Galatasaray, Bodrum'dan 3 puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

Ali Rıza Akkır, Ali Ballı  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Galatasaray, Bodrum'dan 3 puanla dönüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Muğla

7. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Puşcaş'ın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.

16. dakikada ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda, Sipay Bodrum FK kalecisi Gökhan Akkan topa sahip oldu.

21. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

45. dakikada Ege Bilsel rakibi Torreira'ya faul yaptı. Ege, ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Sipay Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı.

54. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Mertens ceza sahasına orta yaptı. Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

66. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Osimhen ceza sahasına taşıdığı topu Ziyech'e aktardı. Ziyech'in vuruşunda top, kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.

72. dakikada Ziyech'in sert vuruşunda top, Sipay Bodrum FK kalecisi Sousa'dan oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda Sousa, topun kaleye gitmesine engel oldu.

82. dakikada gelişen Galatasaray atağında Ziyech, ceza sahası önünde sert vurdu. Bodrum FK kalecisi Sousa, topu kornere çeldi.

90. dakikada Bodrum FK atağında Brazao topu Gökdeniz Bayrakdar'a aktardı. Bayrakdar'ın vuruşunda top direkten döndü.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Müsabakayı, Teknik Direktör Fatih Terim ile trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılı takımın taraftarı Yiğit Kurt'un ailesi de izledi.

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