Gaziantep FK, sahasında RAMS Başakşehir'i 3 golle geçti

Gaziantep
20. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutta, top üstten auta çıktı.
27. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sol kanattan Duarte'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu ayağıyla uzaklaştırdı. Ceza sahasında Kozlowski, önünde kalan topu filelere gönderdi.
45+3. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sorescu'nun ceza yayının önünden çektiği sert şutta, top kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara gitti: 2-0
59. dakikada Lungoyi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin gönderdiği pasla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
Gaziantep FK, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Kazak: Bu galibiyeti bekliyorduk
Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yarının 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu anımsatarak "Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım." dedi.
Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Kazak, şunları kaydetti:
"4 haftalık mağlup olmama serimiz vardı. İyi bir seri yakalamıştık ama küçük bir kazaya uğradık. Milli maç arasında eksikliklerimizi görüp en iyi şekilde hazırlandık. Aynı şekilde rakibimizi de en iyi şekilde analiz ettik. Bugün bu galibiyeti bekliyorduk. Oyuncularımızın arzusu ve isteği gayet iyiydi. Hepsine teşekkür ederim."
Başakşehir cephesi
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.
Bir gazetecinin "Takımın son haftalardaki kötü gidişatını neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine ise Atan, "Bütün sorumluluk benim, oyuncularıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.