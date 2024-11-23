Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,429.60
BTC/USDT
97,964.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni’nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni’nde konuşuyor Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho ve Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK, sahasında RAMS Başakşehir'i 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0 yendi.

Okan Coşkun, Mehmet Akif Parlak  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Gaziantep FK, sahasında RAMS Başakşehir'i 3 golle geçti Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

20. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutta, top üstten auta çıktı.

27. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sol kanattan Duarte'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu ayağıyla uzaklaştırdı. Ceza sahasında Kozlowski, önünde kalan topu filelere gönderdi.

45+3. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sorescu'nun ceza yayının önünden çektiği sert şutta, top kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara gitti: 2-0

59. dakikada Lungoyi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin gönderdiği pasla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Gaziantep FK, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Kazak: Bu galibiyeti bekliyorduk

Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yarının 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu anımsatarak "Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım." dedi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Kazak, şunları kaydetti:

"4 haftalık mağlup olmama serimiz vardı. İyi bir seri yakalamıştık ama küçük bir kazaya uğradık. Milli maç arasında eksikliklerimizi görüp en iyi şekilde hazırlandık. Aynı şekilde rakibimizi de en iyi şekilde analiz ettik. Bugün bu galibiyeti bekliyorduk. Oyuncularımızın arzusu ve isteği gayet iyiydi. Hepsine teşekkür ederim."

Başakşehir cephesi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin "Takımın son haftalardaki kötü gidişatını neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine ise Atan, "Bütün sorumluluk benim, oyuncularıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Jandarma Genel Komutanlığından "GÖKBEY" paylaşımı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Karma Sergisi'nin açılışını yaptı

Benzer haberler

Gaziantep FK, sahasında RAMS Başakşehir'i 3 golle geçti

Gaziantep FK, sahasında RAMS Başakşehir'i 3 golle geçti

Fenerbahçe, Kayseri'de farklı kazandı

Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı

Harry Kane, Bundesliga'da 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu

Harry Kane, Bundesliga'da 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu
Aslı öğretmen işitme engellilere işaret dilini öğretiyor

Aslı öğretmen işitme engellilere işaret dilini öğretiyor
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet