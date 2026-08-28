Falezlerden atlayan yamaç paraşütçü, 6 saat 18 dakika havada kaldı

Yüzme ve okçulukla uğraştıktan sonra 9 ay önce yamaç paraşütüne başlayan 34 yaşındaki Zereyak, kendini uzun süreli uçuşlarda geliştirmeye başladı.

Özgür Ozan Zereyak, Gaziantep Sakçagözü'ndeki deneme uçuşunda 2 saat, Samsun Kapıkaya'daki atlayışında ise 2 saat 46 dakika havada kaldı.

Son uçuşu için Akdeniz kıyısındaki dik yapısıyla İngiltere'deki ünlü Dover'ın Beyaz Uçurumları'nı andıran Harbiş Falezleri'ni seçen yamaç paraşütçü, buradaki tepeden havalandı.

Gökyüzünde süzüldüğü anları aksiyon kamerasıyla kaydeden Zereyak, 6 saat 18 dakika süzülmesinin ardından falezlerin yakınındaki kumsala inmeyi başardı.

"Tepeye çarpan dinamik rüzgarı kullanıyoruz"

Özgür Ozan Zereyak, AA muhabirine, yamaç paraşütüyle uçmayı sevdiğini söyledi.

Havada sıcaklıkla da mücadele ettiğini belirten Zereyak, şöyle konuştu:

"Yelken uçuş dediğimiz olayda tepeye çarpan dinamik rüzgarı kullanıyoruz. Tepeye çarpan rüzgar bizi daha fazla havaya kaldırıyor. Bu rüzgar saat 08.00'de başlayıp akşam 20.00'de bittiğinde 12 saatlik hava dilimimiz oluyor. O saatler içerisinde havada kalabiliyoruz. Havada kalmak yorucuydu. Rüzgarın sertleştiği zamanlar sıkıntılıydı. Ancak sakin kalarak o anları atlattım."

Zereyak, yamaç paraşütçü Kaderim Boyacı'nın 3 Ağustos 2024'de Karataş ilçesindeki Magarsus Antik Kenti'nde kaydettiği 12 saat 1 dakikalık uçuş süresini geçmeyi amaçladığını anlattı.

Uçuş süresini artırmak için uygun hava koşunun oluşmasını bekleyeceğini dile getiren Zereyak, "Hedefim dünya şampiyonluğu, 14 saatlik uçuş planımız var. Önümüzdeki aylarda daha uzun süreli denemeler yapacağım. Yer çalışmaları da yapıyoruz. Yerdeki kanat hakimiyeti havaya yansıyor. Onun dışında acil durum çalışmaları da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.