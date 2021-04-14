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Spor

Eskişehirspor'da teknik direktör Cengiz Seçsev dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Cengiz Seçsev'le yollarını ayırdı.

Deniz Açık   | 14.04.2021
Eskişehirspor'da teknik direktör Cengiz Seçsev dönemi sona erdi

Eskisehir

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Teknik direktörümüz Cengiz Seçsev ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. Cengiz Seçsev ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Eskişehirspor, Seçsev idaresinde çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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