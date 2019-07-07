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Spor

Er Meydanında son gün müsabakaları başladı

Er Meydanında minik 1 boy güreşleri ile organizasyonun son gün müsabakaları başladı.

Salih Baran   | 07.07.2019
Er Meydanında son gün müsabakaları başladı

Edirne

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı.

Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak boyundaki pehlivan kule hakemliğinin anonsuyla kura çekmeleri için çayıra çağrıldı.

Ardından minik 1 boydaki pehlivanlar peşrevleri sonrası güreşe tutuştu.

Organizasyon Türkiye'nin başpehlivanın belirlenmesiyle sona erecek.


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