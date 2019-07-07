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Spor, Futbol

Kosovalı forvet Fenerbahçe yolunda

Çaykur Rizespor Kulübü, Kosovalı forveti Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştı.

Muhittin Sandıkçı   | 07.07.2019
Kosovalı forvet Fenerbahçe yolunda

Rize

Çaykur Rizespor Kulübü, Kosovalı forveti Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştı.

Yeşil-mavili kulübün sportif direktörü Yılmaz Bal, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muric'in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.


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