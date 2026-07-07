Dünya Voleybol Günü kutlanıyor

FIVB, voleybolun mucidi William G. Morgan'ın 7 Temmuz 1895'te "Mintonette" adıyla ilk kez halka tanıttığı günü, Dünya Voleybol Günü olarak belirledi.

İlk kez geçen yıl kutlanan özel gün, voleybolun tarihini yaşatmayı ve sporun birleştirici gücünü öne çıkarmayı amaçlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, günün önemine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünya Voleybol Günü'nü, voleybolun birleştirici gücünü ve ortak heyecanını paylaşan milyonlarla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Türk voleybolunun bugün ulaştığı başarıda emeği bulunan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, kulüplerimize, yöneticilerimize ve voleybolumuza gönül veren herkese teşekkür ediyor, bu büyük ailemizin her geçen gün daha da büyümesini diliyorum. Nice başarıları ve gururları hep birlikte paylaşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

