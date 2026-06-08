Dünya Kupası'nın baba oğulları

Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcular, babalarının izinden giderek Dünya Kupası'nda mücadele etti.
Mutlu Demirtaştan
08 Haziran 2026•Güncelleme: 08 Haziran 2026
İSTANBUL
Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı.
Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar, bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti.
Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi.
Dünya Kupası'na katılan baba ve oğulları şöyle:
Baba
Kupa
Takım
Oğlu
Kupa
Takım
Luis Perez
1930
Meksika
Mario Perez
1950
Meksika
Martin Vantolra
1934
İspanya
Jose Vantolra
1970
Meksika
Roger Rio
1934
Fransa
Patrice Rio
1978
Fransa
Domingos da Guia
1938
Brezilya
Ademir da Guia
1974
Brezilya
Vicente Asensi
1950
İspanya
J.Manuel Asensi
1978
İspanya
Tomas Balcazar
1954
Meksika
J. Hernandez Gutierrez
1986
Meksika
Cesare Maldini
1962
İtalya
Paolo Maldini
1990, 1994, 1998, 2002
İtalya
M.Sanchis Martinez
1966
İspanya
M.Sanchis Hontiyuelo
1990
İspanya
Jean Djorkaeff
1966
Fransa
Youri Djorkaeff
1998, 2002
Fransa
Miguel Reina
1966
İspanya
Pepe Reina
2006, 2010, 2014, 2018
İspanya
Pablo Forlan
1966, 1974
Uruguay
Diego Forlan
2002, 2010, 2014
Uruguay
Nicolea Lupescu
1970
Romanya
Ionut Lupescu
1990, 1994
Romanya
Jan Verheyen
1970
Belçika
Gert Verheyen
1998, 2002
Belçika
Julio Montero Castillo
1970, 1974
Uruguay
Paolo Montero
2002
Uruguay
Roy Andersson
1978
İsveç
Patrik Andersson
1994, 2002
İsveç
Roy Andersson
1978
İsveç
Daniel Andersson
2002, 2006
İsveç
Anders Linderoth
1978
İsveç
Tobias Linderoth
2002, 2006
İsveç
Miguel Angel Alonso
1982
İspanya
Xabi Alonso
2006, 2010, 2014
İspanya
Jan Kozak
1982
Çekoslovakya
Jan Kozak
2010
Slovakya
Wlodzimierz Smolarek
1982, 1986
Polonya
Euzebiusz Smolarek
2006
Polonya
Cha Bum-kun
1986
Güney Kore
Cha Du-ri
2002, 2010
Güney Kore
J.Hernandez Gutierrez
1986
Meksika
Javier Hernandez
2010, 2014, 2018
Meksika
Vladimir Weiss
1990
Çekoslovakya
Vladimir Weiss
2010
Slovakya
Alexander Guimaraes
1990
Kosta Rika
Celso Borges
2014, 2018, 2022
Kosta Rika
Danny Blind
1990, 1994
Hollanda
Daley Blind
2014, 2022
Hollanda
Peter Schmeichel
1998
Danimarka
Kasper Schmeichel
2018, 2022
Danimarka
Mazinho
1990, 1994
Brezilya
Thiago Alcantara
2018
İspanya
Lilian Thuram
1998, 2002, 2006
Fransa
Marcus Thuram
2022
Fransa
Claudio Reyna
1994, 1998, 2002, 2006
ABD
Giovanni Reyna
2022
ABD
Aile boyu Dünya Kupası serüveni
Javier Hernandez, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda ailesinin 3. kuşak temsilcisi olarak Meksika Milli Takımı'nın formasını giydi.
Hernandez, babasından 24, büyükbabasından da 56 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakaladı.
Brezilya 2014 ve Rusya 2018'de de Meksika Milli Takımı'nda forma giyen Hernandez'in büyükbabası Tomas Balcazar 1954 Dünya Kupası'nda, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986 Dünya Kupası'nda milli takım adına mücadele etti.
Babaları teknik direktör olanlar
Dünya Kupası'nda bazı futbolcuların teknik direktörlüklerini babaları yaptı.
Babalarının yönetiminde Dünya Kupası maçlarına çıkan futbolcular şunlar: