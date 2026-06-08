Şahika Ercümen'den "okyanusların yağmur ormanları" mercan resiflerine farkındalık dalışı

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[2/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[3/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[4/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[5/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları (fotoğrafta) ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[6/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları (fotoğrafta) ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[7/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları (fotoğrafta) ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[8/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[9/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[10/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[11/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[12/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[13/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[14/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[15/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

[16/16] Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.