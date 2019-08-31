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Spor

Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya

Japonya'da devam eden Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda milli sporcu Kayra Sayit, bronz madalya kazandı.

Süha Gür   | 31.08.2019
Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya

İstanbul

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo'daki Nippon Budokan Spor Salonu'nda düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit tatamiye çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen Kayra, ikinci turda Kazak Nazgül Maratova'yı, üçüncü turda Belaruslu Maryna Slutskaya'yı, çeyrek finalde de Japon Sarah Asahina'yı mağlup ederek yarı finalist oldu.

Kayra, yarı finalde Japon Akira Sone'ye mağlup olurken, üçüncülük maçında Brezilyalı Beatriz Souza'yı yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyona, yarın Türkiye'nin yer almayacağı karma takım müsabakalarıyla son bulacak.


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