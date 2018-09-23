Judoda madalya hasretini sonlandırdı

Dünya Judo Şampiyonası'nda Vedat Albayrak, 81 kiloda bronz madalya kazanarak 15 yıl sonra şampiyonada bunu başaran Türk sporcu oldu.

Fotoğraf: AA/Resul Rehimov

İSTANBUL

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dünya Judo Şampiyonası'nda 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, ilk turu maç yapmadan geçti.

İkinci turda Karadağlı ve bir sonraki mücadelede Lüksemburglu rakibini eleyen milli sporcu, dördüncü turda Rus rakibini ve çeyrek finalde de geçen yılın dünya şampiyonu Alman Alexander Wieczerzak'ı ipponla yenerek yarı finalist oldu.

Bu turda dünya sıralamasında birinci olan İranlı Saeid Mollaei ile başa baş mücadele çıkaran ve normal süresi puansız geçen müsabakanın altın skorunda rakibine yenilen Vedat Albayrak, final şansını değerlendiremedi.

Üçüncülük maçında Polonyalı Damian Swarnowiecki'yi ipponla yenen milli sporcu, bronz madalya kazandı.

2003'ten bu yana bir ilk

Vedat Albayrak, 2003'te Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Neşe Şensoy'un ardından aynı başarıyı göstererek Türk sporcuların madalya hasretini sonlandırdı.

Tatamide aynı kiloda mücadele eden İlker Güldüren, üçüncü turda Belçikalı Sami Chauchi'ye yenilerek elendi.

Türk sporculardan Büşra Katipoğlu ise 63 kilo mücadelesinde üçüncü tur maçında Fransız Clarisse Agbegnenou'ya mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

Muhabir: Ercan Doğan