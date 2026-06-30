DOSYA: Süper Lig'de Sezon Başlıyor

AA'nın, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberde, ligin gol raporundan en gollü maçlara, yeni sezona hazırlanan statlardan en “farklı” skorlara, lig tarihinde atılan "en erken" gollerden organizasyonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlara kadar birçok başlık ele alındı.

67 yıllık lig tarihinde en çok gol 2020-2021 sezonunda atıldı

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda en fazla gol 2020-2021, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.

Ligde 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonunda yapılan 420 maçta toplam bin 136 gol atıldı. Bu sayı, lig tarihinde şimdiye dek bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig tarihinde toplam 49 futbolcu gol kralı oldu

Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda 33'ü Türk, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 49 futbolcu "gol kralı" ünvanını kazandı.

Metin Oktay, Galatasaray formasıyla 6 kez gol kralı olurken, Tanju Çolak 3 farklı takımla 5 defa gol kralı tacını taktı. Lig tarihinde en yüksek skorla bu ünvanı yakalayan futbolcu, 39 golle Tanju Çolak olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig tarihinde geride kalan 67 sezonda sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşadı

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir şampiyonluk yaşadı.

Lig tarihinde Galatasaray 25, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 14, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de birer kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı.

Süper Ligin 67 yıllık geçmişindeki 13 maçta 10 ve daha fazla gol atıldı

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-92 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda oynanan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip, 8-4 kazandı.

Karşılaşma, atılan 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Atatürk Olimpiyat Stadı, ligde en fazla seyirci kapasitesine sahip stat olarak dikkati çekiyor

Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, maçlarını 17 farklı statta oynayacak. Kasımpaşa ile ikas Eyüpspor'a Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı, 77 bin 563 koltukla Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda en fazla seyirci kapasitesine sahip stat konumunda bulunuyor.

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyeti alan takım oldu

Siyah-beyazlı takım, 1989-1990'da Adana Demirspor'u İstanbul'da 10-0 yenerek tarihi bir galibiyetin altına imza atmayı başardı.

Lig tarihinde, 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerden ikisinde Galatasaray, diğerlerinde ise Beşiktaş, Göztepe, Sarıyer, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor'un isimleri bulunuyor.

67 yıllık lig geçmişinde en erken gol Muhammet Demir'den geldi

2021-2022 sezonun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (1-0) maçının henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Muhammet Demir, lig tarihinin de bilinen en erken golünü kaydetti.

Trabzonspor 12 galibiyetle şampiyon oldu, Malatyaspor aynı sayıyla ligden düştü

Süper Lig'de geride kalan sezonlarda pek çok ilginç olay yaşandı.

Ligde 1979-1980 sezonunda Trabzonspor 12 galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaştı, 1989-1990'da ise Malatyaspor aynı sayıda galibiyet almasına karşın ligden düşen 5. takım olmaktan kurtulamadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tüm sezonlarda yer aldı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1959 yılında başlayan ligde tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

Lig tarihinde en gollü maç, Fenerbahçe'nin Gaziantepspor'u 8-4 yendiği karşılaşma oldu

Süper Lig tarihinin en gollü maçı, 1991-1992 sezonunda oynanan Fenerbahçe'nin Gaziantepspor'u 8-4 yendiği karşılaşma oldu.

1989-1990 sezonunda, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maç, 67 yıllık lig tarihinin en farklı skorlu galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu

Galatasaray, Süper Lig tarihinde formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk kulüp oldu.

2024-2025 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, toplamda 25. şampiyonluğunu elde etti.

Fenerbahçe, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahip

Fenerbahçe, geride kalan 67 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahip. Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 232 lig maçında 3 bin 964 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 27 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise 2 bin 232 maçta toplam 3 bin 937 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 772 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 839 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

2025-26 sezonunda mücadele edecek 18 takımın 12'sinde teknik direktörler koltuklarını korudu

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Göztepe, Konyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve Trabzonspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle başarı kovalayacak.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Kocaelispor ise 2025-26 sezonunu yeni teknik adamlarıyla açacak.