Dört milli para masa tenisçi Paris 2024'e kota aldı
Masa tenisçiler Neslihan Kavas, Merve Cansu Demir, Nesim Turan ve Ali Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazandı.
Ankara
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Neslihan, Merve Cansu, Nesim ve Ali'nin dünya sıralamasına göre Paris 2024'e kota aldığı belirtildi.
Böylece 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde eden Türk sporcuların sayısı 54’e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.