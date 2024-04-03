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Spor

Dört milli para masa tenisçi Paris 2024'e kota aldı

Masa tenisçiler Neslihan Kavas, Merve Cansu Demir, Nesim Turan ve Ali Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Dört milli para masa tenisçi Paris 2024'e kota aldı

Ankara

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Neslihan, Merve Cansu, Nesim ve Ali'nin dünya sıralamasına göre Paris 2024'e kota aldığı belirtildi.

Böylece 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde eden Türk sporcuların sayısı 54’e yükseldi.

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